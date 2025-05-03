Он как будто спал: Филипп Киркоров впервые раскрыл подробности о смерти отца

Филипп Киркоров впервые поделился подробностями о смерти своего отца Бедроса Киркорова. До этого было известно только то, что Филиппа не было рядом в печальный момент и что смерть отца стала для него страшным потрясением.
Филипп Киркоров высказал мысль о том, что, возможно, даже хорошо, что Бедрос Киркоров умер не при нём.
"К сожалению, он ушёл не на моих руках. А может, даже и к счастью, я этого не видел, потому что, когда он лежал в гробу, он как будто бы спал", — поделился своей болью Филипп в шоу "Прямой эфир".
Также певец рассказал, как по-разному отреагировали на новость о смерти дедушки Мартин и Алла-Виктория. По словам Киркорова, Алла-Виктория впала в истерику, а Мартин был более сдержан. Звёздный отец объяснил такую реакцию сына мужской стойкостью.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).
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