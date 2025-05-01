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Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна

0:57
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян не так давно призналась, что не приводит детей в больницу к Тиграну Кеосаяну. Журналистка уверена, что муж был бы против, если бы узнал, что дети увидели его в коме, и она сама разделяет такую точку зрения. Маргарита уверена, что детская психика может не выдержать зрелища находящегося без сознания отца, однако пользователи Сети не согласны с таким убеждением.

Маргарита Симоньян
Фото: council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маргарита Симоньян

Пользователи пишут, что Кеосаян мог бы скорее пойти на поправку, если бы услышал голоса детей и почувствовал их прикосновения. Это могло бы стать мощным стимулом для его сознания, и оно скорее стало бы настраиваться на "пробуждение".

"Если дети большенькие, то можно привести к отцу. Может, детские прикосновения, разговор ребёнка с отцом поспособствуют "оживлению" отца. Нужно всё попробовать", — советуют Маргарите Симоньян в комментариях.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, главный редактор и сценаристка.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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