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Раскрыта тайна исчезновения Шуры: певец готовит сенсацию — ждём нового артиста!

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Шоу-бизнес

20 мая Шуре исполнится 50 лет. К своему юбилею певец решил привести себя в хорошую форму. Прежде всего он задался целью похудеть, и ему это удаётся.

Публика на концерте
Фото: Unsplash by Chad Kirchoff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Публика на концерте

Шура всегда активно вёл свою страничку в соцсети, но этой весной его активность заметно снизилась. Шура объяснил это тем, что он худеет и приводит себя в порядок. Скоро новые фотографии появятся на его странице, и после перерыва общение с фанатами продолжится.

Шура откровенно признался, что лучшим подарком к юбилею будет присвоение ему звания заслуженного артиста России. Несколько раньше, до начала похудения, в СМИ появилась информация, что Шура отказался выступать на одной сцене с Катей Лель. Шура опроверг эту информацию, объяснив, что кто-то хочет вовлечь его в скандал.

Уточнения

Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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