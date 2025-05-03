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Растаяли в мгновение ока: билеты на Глюкозу исчезли за рекордные 3 минуты — такое возможно?

1:16
Шоу-бизнес

На концерт певицы Глюкозы, который должен состояться 24 мая, все билеты оказались проданы за три минуты. Сама Глюкоза была очень удивлена.

Зрительный зал и сцена
Фото: unsplash.com by Chaz McGregor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зрительный зал и сцена

"Вы что? Вы забрали всё за 3 минуты", — высказалась исполнительница.

После концерта в Красноярске в 2024 году, на котором поведение певицы было странным, она надолго исчезла из поля зрения любителей её творчества, но сейчас Глюкоза снова начинает выступать, хотя концерты у неё бывают не часто. В основном она выступает в клубах.

По поводу предстоящего концерта Глюкоза обратилась к подписчикам своего Telegram-канала.

"Все билеты проданы. Возможно, билеты будут продаваться в кассе. Уточняйте информацию у организаторов!" — написала Глюкоза.

После перерыва Глюкоза экспериментирует со своим имиджем и творчеством. Не всем её поклонникам это понравилось, но Глюкозу поддержали её дочери.

"Мам, какая ты смелая! Как здорово, как круто, что ты не боишься, что ты интересно меняешься и не стоишь на месте!" — одобрили стремление Глюкозы к переменам её дочери.

Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк'oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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