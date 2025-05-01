Певец в роли аристократа: Прохор Шаляпин поздравил россиян с 1 мая в своём стиле

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин известен своими искромётными шутками и балагурным характером. На этот раз он снял и выложил в своём Telegram-канале видео, в котором с юмором поздравил россиян с 1 мая.

Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бокал вина

На кадрах Шаляпин возлегает на кровати с балдахином и держит в руке бокал вина, как настоящий аристократ, а на столике рядом с кроватью стоит вазочка с фруктами.

"Друзья мои, мир, труд, май! С 1 мая Вас, друзья! Трудитесь все, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия", — заявил Прохор.

На последних словах певец не выдержал и сам покатился со смеху над своей шуткой.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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