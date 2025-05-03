Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кутикулы взбунтовались: революция на голове и план спасения в одной капле
Не можете проснуться по утрам? Попробуйте эту зарядку прямо в кровати
Обвинения в домогательствах не помеха: Депардье работает над новым фильмом
Доходность в 20%, но только на бумаге: что мешает Газпрому платить дивиденды
Когда лучше обедать, чтобы не тянуться за булочкой вечером
Посеял весной — ешь в июле: как не испортить свёклу уже в день посадки
Ушла на минутку — вернулась через три дня: как далеко на самом деле уходит кошка
Этот простой трюк спасёт линолеум от въевшейся грязи — используйте правильно
Едим рыбу без страха: как бактерии превратились в щит от ядов

Роскошный подарок обернулся проклятием: Кристина Орбакайте может потерять квартиру от Бориса Моисеева

Шоу-бизнес

После того как Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию, у неё могут появиться проблемы не только с выступлениями, но и с недвижимостью в этой стране. Кристина владеет шикарной квартирой в Юрмале, которую ей подарил Борис Моисеев.

Кристина Орбакайте
Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кристина Орбакайте

Площадь недвижимости — 100 квадратных метров. Дом, в котором находится квартира, располагается на берегу Рижского взморья. Приблизительная стоимость квартиры — 30 миллионов рублей. Некоторые другие звёзды шоу-бизнеса тоже имеют квартиры в этом же доме.

Борис Моисеев был очень дружен с Аллой Пугачёвой и её дочерью, поэтому и сделал такой подарок Кристине.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна
Шоу-бизнес
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна Аудио 
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Авто
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Последние материалы
Кутикулы взбунтовались: революция на голове и план спасения в одной капле
Не можете проснуться по утрам? Попробуйте эту зарядку прямо в кровати
Обвинения в домогательствах не помеха: Депардье работает над новым фильмом
Доходность в 20%, но только на бумаге: что мешает Газпрому платить дивиденды
Когда лучше обедать, чтобы не тянуться за булочкой вечером
Посеял весной — ешь в июле: как не испортить свёклу уже в день посадки
Ушла на минутку — вернулась через три дня: как далеко на самом деле уходит кошка
Этот простой трюк спасёт линолеум от въевшейся грязи — используйте правильно
Едим рыбу без страха: как бактерии превратились в щит от ядов
Самый дорогой Rolls-Royce в полиции ОАЭ: как живут стражи закона в Дубае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.