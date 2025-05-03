Роскошный подарок обернулся проклятием: Кристина Орбакайте может потерять квартиру от Бориса Моисеева

После того как Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию, у неё могут появиться проблемы не только с выступлениями, но и с недвижимостью в этой стране. Кристина владеет шикарной квартирой в Юрмале, которую ей подарил Борис Моисеев.
Площадь недвижимости — 100 квадратных метров. Дом, в котором находится квартира, располагается на берегу Рижского взморья. Приблизительная стоимость квартиры — 30 миллионов рублей. Некоторые другие звёзды шоу-бизнеса тоже имеют квартиры в этом же доме.
Борис Моисеев был очень дружен с Аллой Пугачёвой и её дочерью, поэтому и сделал такой подарок Кристине.
Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
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