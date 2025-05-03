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Новые идеи похоронены: Юрий Лоза рассказал, почему ремейки вытеснили оригинальное кино

1:19
Шоу-бизнес

В России стал очень модным жанр ремейков. Современные режиссёры часто переснимают советские фильмы и мультфильмы, но не всем приходятся по душе осовремененные повторения классики. Юрий Лоза тоже не одобряет повсеместные съёмки ремейков.

Юрий Лоза
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрий Лоза

Певец и композитор уверен, что было бы гораздо лучше, если бы режиссёры воплощали новые идеи, а не переделывали старое, но он понимает, что в России не всегда есть возможность реализации новых проектов.

"Сейчас авторы на той же эстраде задвинуты ниже плинтуса. Артисты ходят в перьях, что-то поют, говорят, делают, скачут, танцуют. А потом в конце программы мы слышим: "Прозвучали песни на стихи такого-то — фрыть, на музыку такого-то — фрыть". Поэтому сейчас везде каверы — что в кино, что в театре, что на телевидении", — заявил Лоза.

Он добавил, что во многом всё решают финансы. Если бы творческие люди получали больше денег, тогда и кино было бы гораздо интереснее и свежее.

"Новых идей нет. А почему? Потому что авторы не получают своей минуты славы. А работать за небольшие деньги? Гораздо проще взять и адаптировать что-то", — считает композитор.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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