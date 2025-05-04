Егор Крид заявил, что не возьмёт в жёны девушку, которая родит ему ребёнка

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Певец Егор Крид объяснил свою позицию по поводу женитьбы на матери своего ребёнка.

Фото: ВК-аккаунт Егора Крида is licensed under public doman Певец Егор Крид

Егор Крид признался, что не возьмёт в жёны девушку, которая родит ему ребёнка.

Он опасается последствий такого серьёзного шага, как женитьба.

"Ну вот сделали вы ребёнка. Захотел ты, чтобы она была мамой твоих детей. А потом случилось что-то, и ты понимаешь, что не хочешь больше быть с этим человеком", — высказался артист.

Певец уверен, что в случае отсутствия официального брака "всё проще".

Поклонники Крида решили, что он берёт пример со своего приятеля рэпера Тимати, который никогда не женится на матерях своих наследников. Так рэпер поступил с Алёной Шишковой, Анастасией Решетовой и, возможно, будет действовать так со своей беременной девушкой Валентиной Ивановой.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD, сейчас выступает под именем Егор Крид.



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