У Гриши нет денег: коллеги Лепса объяснили, почему певец не женится

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Коллеги Григория Лепса рассказали, почему певец не спешит делать предложение 19-летней невесте Авроре Кибе.

Фото: ВК-аккаунт Григория Лепса is licensed under public doman Певец Григорий Лепс с невестой Авророй Киба

Коллеги народного артиста России Григория Лепса объяснили, что певец пока не может позволить себе свадьбу из-за стеснённых материальных обстоятельств.

Свадьба Лепса и Авроры откладывается на неопределённый срок, так как артист сильно поиздержался финансово.

"У Гриши сейчас нет денег на свадьбу, которую хочет Аврора. Он весь в кредитах. Взял большой заем на 300 млн рублей, всё вложил в новый бизнес", — цитирует слова коллеги Лепса "Комсомольская правда".

Ранее Григорий Лепс удивил публику, выйдя в свет с 16-летней девушкой. Певец пошутил, что променял старушку на более молодую.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.



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