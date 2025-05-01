Отец Яниса Тиммы опубликовал документ с суммой доходов баскетболиста

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец Яниса Тиммы Райтис Тимма опроверг заявления Анны Седоковой о том, что спортсмен не зарабатывал ни копейки в последние годы.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Отец Яниса Тиммы разместил в социальных сетях документ, подтверждающий высокие доходы покойного баскетболиста.

Заработки Яниса, если доверять документу, в прошлом году составили 720 тысяч долларов в год. Спортсмен якобы ежемесячно получал пять миллионов рублей.

Подтверждение доходов помогло Тимме выступить поручителем по договору аренды квартиры в Майами для Алины Белькевич, старшей наследницы Анны Седоковой.

Ранее мать Яниса Тиммы раскритиковала Седокову. Она заявила, что роковая связь отняла у её сына всё.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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