Собчак пошутила по поводу нового фильма Сарика Андеасяна Простоквашино

Ксения Собчак поиронизировала над жалобами режиссёра Сарика Андреасяна, которому не удалось заставить играть в своём фильме "Простоквашино" корову.
Ксения Собчак отреагировала на пост Сарика Андреасяна. Режиссёр рассказал, что в экранизации "Простоквашино" изначально планировалось снимать настоящих коров — Мурку и Гаврюшу, однако всё пошло не плану.
Так как животные отказались следовать сценарию, их было решено заменить анимированными версиями.
Журналистка пошутила по этому поводу.
"Почему заставить корову сыграть не получилось, и она не играет, а Сарика заставить не снимать не получается", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Ранее Дмитрий Нагиев высказался о критике Андрея Тарковского со стороны Сарика Андреасяна.
Са́рик Га́рникович Андреася́н (род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило», фильмы «Непрощённый» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», а также ряд других проектов.
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