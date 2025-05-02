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Собчак пошутила по поводу нового фильма Сарика Андеасяна Простоквашино

0:51
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поиронизировала над жалобами режиссёра Сарика Андреасяна, которому не удалось заставить играть в своём фильме "Простоквашино" корову.

Корова на пастбище
Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корова на пастбище

Ксения Собчак отреагировала на пост Сарика Андреасяна. Режиссёр рассказал, что в экранизации "Простоквашино" изначально планировалось снимать настоящих коров — Мурку и Гаврюшу, однако всё пошло не плану.

Так как животные отказались следовать сценарию, их было решено заменить анимированными версиями.

Журналистка пошутила по этому поводу.

"Почему заставить корову сыграть не получилось, и она не играет, а Сарика заставить не снимать не получается", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Нагиев высказался о критике Андрея Тарковского со стороны Сарика Андреасяна.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило», фильмы «Непрощённый» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», а также ряд других проектов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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