Везувий разбушевался: клип Киркорова спровоцировал блокировку — что увидела цензура?

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Совсем недавно Филипп Киркоров отметил свой день рождения, ему исполнилось 58 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Пышных торжеств певец не устраивал. На празднике были только самые близкие друзья. Возможно, причиной скромного торжества была недавняя смерть отца Филиппа Киркорова. Кроме того, дала о себе знать и недавно полученная травма во время концерта в Санкт-Петербурге. Артист получил ожог из-за использования на сцене пиротехники.

Сюрпризом на дне рождении певца стала премьера клипа на песню "Везувий". Клип, который, по словам Киркорова, стал одной из лучших его работ, был выложен на странице соцсети исполнителя, но вскоре страница была заблокирована.

По предположению Киркорова, цензура усмотрела в клипе пропаганду оружия. Большинство из многочисленных подписчиков певца не успели познакомиться с новым видео. Об этом сообщает сайт "Страсти".

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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