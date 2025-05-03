Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллиард человек страдают и не догадываются: чего не хватает их организму
Почему Pilea Lunar Valley заменяет орхидеи в интерьере
Запеченные яблоки с сыром: почему этот полезный десерт стал хитом сезона
Кот играл с ниткой, а оказался на операционном столе
Техосмотр по-новому: теперь проверят даже то, на что раньше закрывали глаза
Самая странная миссия NASA: куда летит Dragonfly
Сладости из прошлого: заведение в Нью-Йорке, где до сих пор варят десерты по рецептам 1920-х
Шесть звёзд футбола покидают Реал Мадрид
Вино на пике: Кубань-Вино планирует увеличить производство премиальных вин на 65%

Море и солнце без любимого: почему Ксения Бородина отправилась в отпуск без Николая Сердюкова?

0:53
Шоу-бизнес

Скоро состоится свадьба Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Целый год они провели вместе, ни на день не расставаясь, но в настоящее время им предстоит разлука дольше, чем на неделю.

Вечерние сумерки на море
Фото: unsplash.com by Kamil Manka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерние сумерки на море

Ксения решила отправиться на море, а жених не смог сопровождать её из-за работы.

"Впервые за год мы расстаёмся с этой малышкой на 8 дней. Утром отвёз девчонок в аэропорт, они улетели большой компанией на море. А я уже завтра вылетаю на новый проект", — написал в своём блоге Сердюков.

В аэропорту Сердюков и Бородина сфотографировались вместе, и Сердюков выложил фотографию в соцсети, а Бородина с момента вылета не заходила на свою страницу и ничего не стала комментировать по поводу расставания с женихом. О её отъезде стало известно только от Сердюкова.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Красота и стиль
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию Аудио 
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Авто
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы Аудио 
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна
Шоу-бизнес
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Паутинный клещ уйдет: самые эффективные народные средства борьбы с вредителем
Паутинный клещ уйдет: самые эффективные народные средства борьбы с вредителем
Последние материалы
ВПЧ под прицелом: в Казахстане вводят доступную вакцинацию для всех
Забудьте о траве! В тренды садоводства 2025 года входят засухоустойчивые сады
Кошка как будто кайфует от хлорки — но вот почему это может быть опасно
Вкусный бум на кухне: готовлю этот простой завтрак с овощами и яйцами – исчезает со стола мгновенно
Сел и поехал, без сервисов и сюрпризов: эти авто вторички знают, что такое надёжность
Битва за бозон Хиггса: секреты Вселенной на дне Женевского озера
Здесь время остановилось: Сицилийская деревня с прошлым, о котором шепчет ветер
Модный тренд — натуральные брови! Рассказываем, как их отрастить и красиво оформить
Порты бьют тревогу: тарифы Трампа угрожают миллионам рабочих мест
Что вы храните на балконе? Этот список вас неприятно удивит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.