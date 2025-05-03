Море и солнце без любимого: почему Ксения Бородина отправилась в отпуск без Николая Сердюкова?

Скоро состоится свадьба Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Целый год они провели вместе, ни на день не расставаясь, но в настоящее время им предстоит разлука дольше, чем на неделю.
Ксения решила отправиться на море, а жених не смог сопровождать её из-за работы.
"Впервые за год мы расстаёмся с этой малышкой на 8 дней. Утром отвёз девчонок в аэропорт, они улетели большой компанией на море. А я уже завтра вылетаю на новый проект", — написал в своём блоге Сердюков.
В аэропорту Сердюков и Бородина сфотографировались вместе, и Сердюков выложил фотографию в соцсети, а Бородина с момента вылета не заходила на свою страницу и ничего не стала комментировать по поводу расставания с женихом. О её отъезде стало известно только от Сердюкова.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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