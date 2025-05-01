Катя Лель и Прохор Шаляпин раскрыли секреты приготовления самых вкусных шашлыков

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Певица Катя Лель и певец Прохор Шаляпин поделились рецептами первоклассных шашлыков для майских праздников.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич шашлык

Telegram-канал Super выведал у российских звёзд, как они готовят шашлыки.

Певица Катя Лель поделилась рецептом семейного шашлыка, переданного ей отцом: курицу она мелко режет, обильно сдабривает сметаной и множеством лука, а затем жарит вместе с овощами — баклажанами и помидорами. Такое блюдо выходит мягким и ароматным.

Комик Илья Соболев любит готовить свиной шейный шашлык: пару килограммов свинины он приправляет лимонным соком, чёрным молотым перцем, свежей зеленью кинзы, луком и солью, выдерживая всё это в течение трех часов.

Для тех, кто ищет экзотики, певец Прохор Шаляпин предлагает попробовать оригинальное сочетание вкуса — маринад из кока-колы. Это придает мясу мягкость, приятную сладость и сочность. Лучше всего подходит курица или телятина, которую достаточно выдержать в таком маринаде около двух-трех часов. Можно также дополнить смесь небольшим количеством соевого соуса.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.



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