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Боню вдохновила на восхождение на Эверест 60-летняя девочка

1:01
Шоу-бизнес

Виктория Боня объяснила, что дало ей силы на новый рывок на пути к покорению Эвереста.

Модель Виктория Боня
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Виктория Боня, которая недавно заявляла, что суть было не умерла, взбираясь на самую высокую вершину мира, готова к новым свершениям.

Звезда "Дома-2" с завидным упорством вернулась в базовый лагерь, чтобы продолжить движение вверх.

"Ещё сегодня я думала, что все, для меня экспедиция закончится, потому что я чувствую такую усталость", — призналась Боня.

Встреча с возрастной альпинисткой помогла модели поверить в свои силы.

"Сейчас просто со мной ехала девочка в машине, ну как девочка, ей лет 60 наверное. И она так меня подзарядила, у неё такая энергия, она только что взошла на гору. Ребят, я не сдамся!" — пообещала Виктория.

Ране, раздавленная своей неудачной попыткой взобраться на гору Эверест, Виктория Боня пожаловалась на состояние здоровья.

Уточнения

Джомолу́нгма — высочайшая вершина Земли (8848,86 м). Часть горного хребта Махалангур-Химал. Как высочайшая гора планеты впервые определена в 1852 году. На вершину совершено свыше 12 тысяч восхождений.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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