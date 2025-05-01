Боню вдохновила на восхождение на Эверест 60-летняя девочка

Виктория Боня объяснила, что дало ей силы на новый рывок на пути к покорению Эвереста.
Виктория Боня, которая недавно заявляла, что суть было не умерла, взбираясь на самую высокую вершину мира, готова к новым свершениям.
Звезда "Дома-2" с завидным упорством вернулась в базовый лагерь, чтобы продолжить движение вверх.
"Ещё сегодня я думала, что все, для меня экспедиция закончится, потому что я чувствую такую усталость", — призналась Боня.
Встреча с возрастной альпинисткой помогла модели поверить в свои силы.
"Сейчас просто со мной ехала девочка в машине, ну как девочка, ей лет 60 наверное. И она так меня подзарядила, у неё такая энергия, она только что взошла на гору. Ребят, я не сдамся!" — пообещала Виктория.
Ране, раздавленная своей неудачной попыткой взобраться на гору Эверест, Виктория Боня пожаловалась на состояние здоровья.
Джомолу́нгма — высочайшая вершина Земли (8848,86 м). Часть горного хребта Махалангур-Химал. Как высочайшая гора планеты впервые определена в 1852 году. На вершину совершено свыше 12 тысяч восхождений.
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