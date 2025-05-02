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Водонаева иронично высказалась о беременности девушки Тимати

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Шоу-бизнес

Алёна Водонаева эмоционально отреагировала на новость о том, что девушка рэпера Тимати ждёт ребёнка.

Анастасия Решетова и Тимати
Фото: Telegram by Telegram-канал Анастасии Решетовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Решетова и Тимати

Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале видео мамы Тимати Симоны Юнусовой. Женщина показала кадры, на которых можно увидеть округлившийся живот возлюбленной Тимати Валентины Ивановой.

"Ура! Уже третья по счету женщина, на которой не обязательно жениться, родит ребёнка от Тимати", — написала звезда "Дома-2" под кадрами.

Ранее психолог Вероника Степанова предположила, что Валентина Иванова отправится "в утиль" после рождения ребёнка, как это было с Алёной Шишковой и Анастасией Решетовой.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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