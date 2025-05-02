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Наоми Кэмпбелл шокировала заявлением: её эпоха на Met Gala завершена — вот почему

1:19
Шоу-бизнес

Топ-модель Наоми Кэмпбелл категорически заявила, что её время на Met Gala "подошло к концу". В своем сериале "Без фильтров с Наоми" 54-летняя британка призналась, что она "слишком стара " для такого рода мероприятий.

Наоми Кэмпбелл
Фото: flickr.com by Renan Katayama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Наоми Кэмпбелл

"Возможно, этот год станет для меня последним на Met Gala. Я не могу справиться с переживаниями и тревогой при подготовке к событию", — прокомментировала модель.

Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств для высокой моды, которое проводится в пользу Института костюма музея Метрополитен на Манхэттене. Под председательством главного редактора журнала Vogue Анны Винтур оно считается самым престижным и гламурным модным событием в мире. Каждый год оно связано с определённой темой. В этом году ожидается "Суперфайн: адаптация чёрного стиля".

"Мне нравится играть по своим правилам. Я не следую тенденциям, извините", — сказала Кэмпбелл.

Кроме того, модель ориентирована на воспитание детей. Наоми впервые стала мамой в возрасте 51 года, когда у неё родилась дочь. В 2023 году она объявила о рождении сына, назвав его появление "настоящим даром от Бога".

Уточнения

Нао́ми Кэ́мпбелл (англ. Naomi Campbell; род. 22 мая 1970) — британская супермодель, актриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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