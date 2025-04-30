Кэти Перри ответила на хейт после полета Blue Origin и последнего тура

1:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После критики последнего тура Кэти Перри, новой музыки и ее путешествия к краю космоса на корабле Blue Origin Джеффа Безоса певица написала эмоциональное сообщение, в котором объяснила, как общественное порицание повлияло на нее.

Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/freestocks, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Микрофон

Описывая себя как "человеческую пиньяту", а интернет как "свалку для неуравновешенных и неисцеленных" людей, Перри сказала своим поддерживающим поклонникам: "Я могу продолжать оставаться верной себе, открытым сердцем и честной, особенно благодаря нашей связи".

"Пожалуйста, знайте, что со мной все в порядке, я проделала большую работу над тем, чтобы понять, кто я, что реально и что важно для меня", — отметила певица.

По её словам, когда "онлайн" мир пытается сделать из нее человеческую пиньяту, она воспринимает это с достоинством и посылает им любовь, потому что знает, что так много людей страдают по-разному, и "интернет — это свалка для неуравновешенных и неисцеленных".

Сейчас Перри находится в своем туре Lifetimes, который начался в Мексике 23 апреля. Короткие клипы из тура были высмеяны в некоторых кругах в Интернете за хореографию и постановку.

Перри также подверглась критике — возможно, больше, чем кто-либо другой — за участие в полете Blue Origin 14 апреля вместе с полностью женской командой, включая телеведущую Гейл Кинг и невесту Безоса Лорен Санчес.

В статье Guardian полет описывался как "полное поражение американского феминизма… снисходительный и морально пустой". Знаменитости, включая Джо Рогана и Эмили Ратаковски, раскритиковали его, а актриса Оливия Манн сказала: "Сейчас в мире так много других вещей, которые так важны".

Лили Аллен была еще одним критиком, хотя на этой неделе она извинилась перед Перри.

Уточнения

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.



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