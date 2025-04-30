Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мох вместо удобрений: садоводы раскрывают секрет укоренения без химии
Земли Чернобыля могут вернуть в сельхозоборот
Только для славян не получится: суды запретили подобные объявления
Жарить шашлык на майские праздники нельзя в этих местах: могут оштрафовать
Интернет-сериал о чучеле обогнал по популярности Титаник и Волк с Уолл-стрит
Вакуум против обвисшего живота: как работает хит тренеров
ИИ-агенты провалили почти все задания, но угрожают офисному планктону
Сладкое и снеки стали главными убийцами людей за год
ТОП-3 самых надёжных электромобиля: какие электрокары выбирают в Великобритании

Кэти Перри ответила на хейт после полета Blue Origin и последнего тура

1:59
Шоу-бизнес

После критики последнего тура Кэти Перри, новой музыки и ее путешествия к краю космоса на корабле Blue Origin Джеффа Безоса певица написала эмоциональное сообщение, в котором объяснила, как общественное порицание повлияло на нее.

Микрофон
Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/freestocks, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Микрофон

Описывая себя как "человеческую пиньяту", а интернет как "свалку для неуравновешенных и неисцеленных" людей, Перри сказала своим поддерживающим поклонникам: "Я могу продолжать оставаться верной себе, открытым сердцем и честной, особенно благодаря нашей связи".

"Пожалуйста, знайте, что со мной все в порядке, я проделала большую работу над тем, чтобы понять, кто я, что реально и что важно для меня", — отметила певица.

По её словам, когда "онлайн" мир пытается сделать из нее человеческую пиньяту, она воспринимает это с достоинством и посылает им любовь, потому что знает, что так много людей страдают по-разному, и "интернет — это свалка для неуравновешенных и неисцеленных".

Сейчас Перри находится в своем туре Lifetimes, который начался в Мексике 23 апреля. Короткие клипы из тура были высмеяны в некоторых кругах в Интернете за хореографию и постановку.

Перри также подверглась критике — возможно, больше, чем кто-либо другой — за участие в полете Blue Origin 14 апреля вместе с полностью женской командой, включая телеведущую Гейл Кинг и невесту Безоса Лорен Санчес.

В статье Guardian полет описывался как "полное поражение американского феминизма… снисходительный и морально пустой". Знаменитости, включая Джо Рогана и Эмили Ратаковски, раскритиковали его, а актриса Оливия Манн сказала: "Сейчас в мире так много других вещей, которые так важны".

Лили Аллен была еще одним критиком, хотя на этой неделе она извинилась перед Перри.

Уточнения

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Авто
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему? Аудио 
Секрет живучих машин: какие рамные внедорожники стоит взять в 2025
Авто
Секрет живучих машин: какие рамные внедорожники стоит взять в 2025 Аудио 
Популярное
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан

В самом сердце океана скрывается древний мир и новая угроза: что нашли учёные в глубинах Большой Голубой Дыры?

Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Последние материалы
Только для славян не получится: суды запретили подобные объявления
Жарить шашлык на майские праздники нельзя в этих местах: могут оштрафовать
ИИ-агенты провалили почти все задания, но угрожают офисному планктону
Сладкое и снеки стали главными убийцами людей за год
ТОП-3 самых надёжных электромобиля: какие электрокары выбирают в Великобритании
Хорошее настроение — ключ к точной диагностике у собак
Если пропадает кефир — приготовьте этот невероятно вкусный торт всего за 30 минут
Волосы как шелк: 3 волшебных ингредиента вернут блеск и силу — простой рецепт дома
Как ИИ меняет рабочие привычки: цифры, которые шокируют работодателей
Кэти Перри ответила на хейт после полета Blue Origin и последнего тура
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.