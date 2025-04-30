Садальский высказался о поездках Михаила Ефремова на общественном транспорте

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский спутал передвигающегося на автобусе Михаила Ефремова со своим приятелем.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ ефремов

Станислав Садальский опубликовал в социальных сетях фото, на котором можно узнать актёра Михаила Ефремова. На снимке освободившийся из тюрьмы по УДО артист скромно едет у окошка в автобусе, потупив голову.

"Звёзды" мечтают о славе и признании, но они достаются не так просто… Потом уже мечтают, быть незаметными, но это не получается", — написал под снимком заслуженный артист РСФСР.

Садальский объяснил, что ему прислали данное фото, однако он не сразу знал Ефремова.

"Прислали фото в автобусе, подумал, что Андрей Мартынов, оказался Ефремыч", — объяснил Станислав Юрьевич.

Ранее Станислав Садальский объяснил, почему Ефремову боятся предлагать роли в кино и театре.

Уточнения

Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.



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