Садальский высказался о поездках Михаила Ефремова на общественном транспорте

Актёр Станислав Садальский спутал передвигающегося на автобусе Михаила Ефремова со своим приятелем.
Станислав Садальский опубликовал в социальных сетях фото, на котором можно узнать актёра Михаила Ефремова. На снимке освободившийся из тюрьмы по УДО артист скромно едет у окошка в автобусе, потупив голову.
"Звёзды" мечтают о славе и признании, но они достаются не так просто… Потом уже мечтают, быть незаметными, но это не получается", — написал под снимком заслуженный артист РСФСР.
Садальский объяснил, что ему прислали данное фото, однако он не сразу знал Ефремова.
"Прислали фото в автобусе, подумал, что Андрей Мартынов, оказался Ефремыч", — объяснил Станислав Юрьевич.
Ранее Станислав Садальский объяснил, почему Ефремову боятся предлагать роли в кино и театре.
Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.
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