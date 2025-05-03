Роза Сябитова отреагировала на критику со стороны Ларисы Гузеевой

Телесваха Роза Сябитова призвала подписчиков рассудить их спор с Ларисой Гузеевой.
Роза Сябитова пожаловалась своей интернет-аудитории на то, что Лариса Гузеева в шоу "Давай поженимся" раскритиковала её внешний вид.
"Сделала мне замечание о том, что я себя искусственно старю внешним видом", — написала телеведущая в социальных сетях.
Она поинтересовалась у фолловеров, по каким признакам люди видят, что человек старится.
Подписчики посоветовали Сябитовой поменять имидж.
"Эти Ваши воротнички точно старят. A Лариса сама одета почти всегда, как тётя с рынка. Неужели стилистов нет в программе?;
"Платье, очки, причёска, всё в утиль… Сразу плюс 10 лет минимум, — выразили своё мнение фолловеры.
Ранее Лариса Гузеева объяснила, почему астролог Василиса Володина ушла из шоу "Давай поженимся".
Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).
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