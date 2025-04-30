Мой духовный братик: Жасмин обратилась к Киркорову в день его рождения

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Певица Жасмин трогательно поздравила Филиппа Киркорова с его 58-летием.

Фото: Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров и певица Жасмин

Певица Жасмин опубликовала в социальных сетях фото с королём российской эстрады. 30 апреля певцу исполнилось 58 лет.

"С днём рождения, мой дорогой друг, мой духовный братик", — написала Жасмин под снимком.

Она отметила, что дружит с Киркоровым уже 28 лет. Звезда похвалила певца за то, что он всегда находит время, чтобы ответить на звонок, поговорить и дать ценный совет.

Восхитилась Жасмин энергичностью и смелостью народного артиста России.

"Ты король во всех сферах жизни, и пусть так будет всегда!" — обратилась певица к Киркорову.

Ранее девятилетний сын певицы Жасмин совершил выгодную сделку, продав свои игрушки на Авито. Мальчик, однако, не захотел делиться выручкой с родителями.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов.



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