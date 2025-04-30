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Штурм высказалась о разводе Галустяна: нашёл свою Таню Брухунову?

0:54
Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм шокирована новостью о разводе комика Михаила Галустяна после 18 лет брака.

Комик Михаил Галустян с женой
Фото: Инстаграм Михаила Галустяна is licensed under public doman
Комик Михаил Галустян с женой

Наталья Штурм эмоционально отреагировала на признание Михаила Галустяна, который решил расстаться с супругой Викторией Штефанец.

"Ну как так?" — удивилась певица.

Исполнительница хита "Школьный роман" констатировала, что институт семьи трещит по швам.

"Но именно Михаил Галустян был лично для меня каким-то островком стабильности и порядочности в этом мире", — призналась Наталья.

Штурм напомнила, что Галустян не был замечен в публичных скандалах и изменах, однако признала, что в этом мире слишком много соблазнов.

"Неужели горячий армянский мужчина нашёл свою Таню Брухунову?" — предположила певица, упомянув молодую жену Евгения Петросяна. 

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Галустя́н (настоящее имя — Ншан, арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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