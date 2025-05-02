Козловский возвращается несмотря на осуждение СВО, а Ургант — нет: Собчак объяснила этот парадокс

Возвращение Данилы Козловского на российскую сцену стало неожиданным событием, ведь до этого высказавшийся против СВО актёр был везде отменён в России. Ксения Собчак прокомментировала эту ситуацию в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Ксения уверена, что у Козловского очень мощные связи. Именно покровители Данилы помогли ему снова вернуться на то место, которое он занимал до начала спецоперации.
"Данила Козловский впервые за три года выступит с концертом в России. Его отменяли, но куда надо позвонили, получилось договориться, и проблем ему устраивать больше не будут", — заявила Собчак.
Она сравнила Козловского с Иваном Ургантом и отметила, что у последнего не оказалось настолько сильных покровителей, которые помогли бы и ему выбраться из чёрного списка.
Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
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