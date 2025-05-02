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Козловский возвращается несмотря на осуждение СВО, а Ургант — нет: Собчак объяснила этот парадокс

0:54
Шоу-бизнес

Возвращение Данилы Козловского на российскую сцену стало неожиданным событием, ведь до этого высказавшийся против СВО актёр был везде отменён в России. Ксения Собчак прокомментировала эту ситуацию в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Данила Козловский
Фото: commons.wikimedia.org by Odessa International Film Festival, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Данила Козловский

Ксения уверена, что у Козловского очень мощные связи. Именно покровители Данилы помогли ему снова вернуться на то место, которое он занимал до начала спецоперации.

"Данила Козловский впервые за три года выступит с концертом в России. Его отменяли, но куда надо позвонили, получилось договориться, и проблем ему устраивать больше не будут", — заявила Собчак.

Она сравнила Козловского с Иваном Ургантом и отметила, что у последнего не оказалось настолько сильных покровителей, которые помогли бы и ему выбраться из чёрного списка.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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