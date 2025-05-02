Любовь под тенью зависимости: Ника Здорик рассказала, как прошлое Стаса Пьехи разрушило их отношения

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ника Здорик, у которой непродолжительное время был роман со Стасом Пьехой, рассказала об их расставании в беседе с Юлией Меньшовой на её YouTube-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стас Пьеха

По словам Здорик, у неё и Пьехи разные характеры и проявления чувств. Здорик всегда очень эмоционально их проявляет, а Пьеха более сдержан и любит спокойствие. Эту несовместимость усугубило то, что Пьеха раньше был зависим от наркотиков. Несмотря на то что он уже избавился от этого пристрастия, лечение продолжается, что тоже влияет на чувства и эмоции певца.

"Стас сейчас на пути к выздоровлению до сих пор. Он в глубокой терапии, это ежедневный труд. Он большой молодец, я его безумно за это уважаю", — сказала актриса.

Уточнения

Стас Пье́ха (полное имя Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис, (лит. Stanislavas Gerulis); род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения. Участник проекта «Фабрика звёзд».



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