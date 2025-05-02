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Пять лет в ожидании: московская квартира Ротару наконец нашла нового владельца — сколько миллионов он заплатил?

1:05
Шоу-бизнес

София Ротару уже долгое время живёт за границей и пока не планирует возвращаться в Россию, но у неё была квартира в Пресненском районе Москвы площадью 121 квадратный метр.

София Ротару
Фото: commons.wikimedia.org by RoteArmee, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
София Ротару

Квартира пустовала без надобности, и Ротару пять лет пыталась продать её, однако, поскольку недвижимость стоила очень дорого, никто не горел желанием её покупать. Несмотря на большие заработки, даже коллеги Ротару из шоу-бизнеса отказывались от покупки, хотя Ротару предлагала сделку и им тоже.

Ротару приходилось менять цену, но риелторы честно говорили ей, что шансов продать такую квартиру очень мало. Тем не менее теперь, после пяти лет безуспешных попыток, Ротару всё-таки смогла найти человека, который согласился купить квартиру за 65 миллионов рублей.

О том, кто этот покупатель, нет никакой информации, кроме того, что он появился вскоре после того, как квартира была переоформлена на сына певицы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточнения

Софи́я Миха́йловна Рота́ру (укр. Софія Михайлівна Ротару, рум. Sofia Rotaru; род. 7 августа 1947, c. Маршинцы, Новоселицкий район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР) — советская и украинская эстрадная певица и актриса молдавского происхождения.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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