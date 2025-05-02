Киркоров отвернулся от прошлого? Реакция певца на вопрос о Пугачёвой вызвала недоумение

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Творческая жизнь Филиппа Киркорова бьёт ключом. Он активно даёт концерты и недавно презентовал клип на новую песню "Везувий". Во время презентации он охотно общался с журналистами и излучал хорошее настроение, однако среди прочих вопросов прозвучал один, на который певец не пожелал отвечать.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

"Филипп, а Аллу Борисовну с днём рождения поздравили?" — поинтересовалась у Филиппа одна из журналисток.

Киркоров не разозлился. Он всё так же улыбался, но при этом притворился, будто не услышал, о чём его спросили.

"Ну что, всё? Вопросы все?" — поинтересовался у журналистов Филипп.

Об этом сообщает mk.ru.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.