Киркоров отвернулся от прошлого? Реакция певца на вопрос о Пугачёвой вызвала недоумение

Творческая жизнь Филиппа Киркорова бьёт ключом. Он активно даёт концерты и недавно презентовал клип на новую песню "Везувий". Во время презентации он охотно общался с журналистами и излучал хорошее настроение, однако среди прочих вопросов прозвучал один, на который певец не пожелал отвечать.
"Филипп, а Аллу Борисовну с днём рождения поздравили?" — поинтересовалась у Филиппа одна из журналисток.
Киркоров не разозлился. Он всё так же улыбался, но при этом притворился, будто не услышал, о чём его спросили.
"Ну что, всё? Вопросы все?" — поинтересовался у журналистов Филипп.
Об этом сообщает mk.ru.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).
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