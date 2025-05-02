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Григорий Лепс и Аврора Киба должна были пожениться летом, но есть одна серьёзная помеха: вот почему свадьба отложена на неопределённый срок

0:54
Шоу-бизнес

Свадьба Григория Лепса и Авроры Кибы должна была стать одним из самых громких событий шоу-бизнеса этим летом, однако неожиданно планы певца и его возлюбленной поменялись. Они по-прежнему собираются пожениться, но отложили свадьбу на неопределённый срок.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Огаркова, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Григорий Лепс

Лепс уверяет, что женится летом на Авроре, но при этом уточняет, что неизвестно, летом какого года. Аврора говорит, что у неё и Григория всё хорошо, но существуют некоторые обстоятельства, которые зависят не от них. Предположительно, причина отсрочки торжества связана с денежными проблемами.

"У Гриши сейчас нет денег на свадьбу, которую хочет Аврора. Он весь в кредитах. Взял большой заём на 300 миллионов рублей, всё вложил в новый бизнес", — рассказали коллеги артиста в беседе с kp.ru.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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