Блогер Мария Погребняк продемонстрировала свой аскетичный приём пищи в обеденное время.
Пристально следящая за своим рационом питания Мария Погребняк показала, что ест на обед.
Вечно худеющая многодетная мать сняла видео, на котором продемонстрировала своё угощение.
"Любимый обед! Куриная грудка в бульоне с овощами плюс киноа", — написала под кадрами звезда Интернета.
Погребняк рассказывала, что налегает на белковую пищу в виде куриной грудки и рыбы. В её рационе преобладают овощи и зелень.
Ранее 18-летний сын Марии Погребняк заявил, что она скоро станет бабушкой.
Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или квино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.