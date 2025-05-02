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Вечно худеющая Мария Погребняк показала, что ест на обед

0:44
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк продемонстрировала свой аскетичный приём пищи в обеденное время.

Блогер Мария Погребняк
Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк

Пристально следящая за своим рационом питания Мария Погребняк показала, что ест на обед.

Вечно худеющая многодетная мать сняла видео, на котором продемонстрировала своё угощение.

"Любимый обед! Куриная грудка в бульоне с овощами плюс киноа", — написала под кадрами звезда Интернета.

Погребняк рассказывала, что налегает на белковую пищу в виде куриной грудки и рыбы. В её рационе преобладают овощи и зелень.

Ранее 18-летний сын Марии Погребняк заявил, что она скоро станет бабушкой.

Уточнения

Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или квино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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