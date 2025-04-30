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Как Пабло Эскобар: на блогера Тлиашинову завели уголовное дело

1:05
Шоу-бизнес

Блогер и психолог Инна Тлиашинова оказалась фигуранткой уголовного дела о налоговых нарушениях.

Блогер Инна Тлиашинова
Фото: ВК-аккаунт Инна Тлиашиновой is licensed under public doman
Блогер Инна Тлиашинова

Инну Тлиашинову обвинили в уклонении от уплаты налогов. Сумма задолженности Тлиашиновой перед государством достигает внушительных размеров — порядка 431 млн рублей.

Данные финансовые нарушения могут закончиться для звезды Интернета серьёзными последствиями, вплоть до лишения свободы сроком до семи лет.

Следственный комитет России уже принял меры, объявив популярного коуча в федеральный розыск, а вскоре планируется ходатайствовать о вынесении постановления о заочном аресте.

Сама проживающая в Дубае Тлиашинова уже отреагировала на новость. Она заявила, что чувствует себя как Пабло Эскобар.

Как сообщает "СтарХит", из-за возникших юридических проблем блогер решила продать роскошное поместье в Солнечногорске Московской области. Цена за особняк составляет около половины миллиарда рублей.

Уточнения

Па́бло Эми́лио Эскоба́р Гави́рия (исп. Pablo Emilio Escobar Gaviria; 1 декабря 1949 — 2 декабря 1993) — колумбийский наркобарон и террорист. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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