Екатерина Волкова похвасталась покупкой недвижимости: мечтала с рождения Лизы 

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова совершила солидную покупку.
Волкова опубликовала в социальных сетях видео, на котором её супруг надевает ей кольцо на палец. Потом становится видно, что кольцо — это часть брелка от ключей. К родителям подбегает дочь Лиза, которая перехватывает ключи. Далее кадры перемещаются на квартиру с белыми стенами.
"Новость, о которой я мечтала с рождения Лизы. Не верю, до сих пор не верю", — написала актриса под кадрами.
Она объяснила, что прежде чем купить недвижимость, прошла настоящий квест с заключением договоров с застройщиком.
Волкова рассказала, что квартира станет стартовой точкой для дочери, которой предстоит учиться. Сейчас звезда сериалов размышляет над тем, как обустроить жильё для наследницы.
«Воро́нины» — российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны.
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