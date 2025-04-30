Екатерина Волкова похвасталась покупкой недвижимости: мечтала с рождения Лизы

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова совершила солидную покупку.

Фото: Телеграм-канал Екатерины Волковой is licensed under public doman Актриса Екатерина Волкова

Волкова опубликовала в социальных сетях видео, на котором её супруг надевает ей кольцо на палец. Потом становится видно, что кольцо — это часть брелка от ключей. К родителям подбегает дочь Лиза, которая перехватывает ключи. Далее кадры перемещаются на квартиру с белыми стенами.

"Новость, о которой я мечтала с рождения Лизы. Не верю, до сих пор не верю", — написала актриса под кадрами.

Она объяснила, что прежде чем купить недвижимость, прошла настоящий квест с заключением договоров с застройщиком.

Волкова рассказала, что квартира станет стартовой точкой для дочери, которой предстоит учиться. Сейчас звезда сериалов размышляет над тем, как обустроить жильё для наследницы.

Уточнения

«Воро́нины» — российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны.



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