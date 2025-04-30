Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайский премиум выходит из тени: Zeekr нашёл первого официального партнёра в России
План Эрдогана: Турция намерена провести переговоры с Трампом в ближайшее время
Неожиданный союзник: Эстония выступила за интересы России в контексте помощи Киеву
Секрет раскрыт: выбираем лучшую контрацепцию после 30
Потолок в беде: пятна от воды, которые могут стать вашим кошмаром, если не действовать прямо сейчас
Денежная тюрьма: Евросоюз запретил ввозить евро в Россию даже в случае угрозы смерти
Девять птенцов и один отец: птица весом 50 кг стала примером родительской самоотдачи
Туристам пришлось задержаться в чужой стране из за перебоя электроэнергии: что станет, если человечество лишится электричества
Безвыходная ситуация: Запад диктует Зеленскому принять предложение РФ

Екатерина Волкова похвасталась покупкой недвижимости: мечтала с рождения Лизы 

0:54
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова совершила солидную покупку.

Актриса Екатерина Волкова
Фото: Телеграм-канал Екатерины Волковой is licensed under public doman
Актриса Екатерина Волкова

Волкова опубликовала в социальных сетях видео, на котором её супруг надевает ей кольцо на палец. Потом становится видно, что кольцо — это часть брелка от ключей. К родителям подбегает дочь Лиза, которая перехватывает ключи. Далее кадры перемещаются на квартиру с белыми стенами.

"Новость, о которой я мечтала с рождения Лизы. Не верю, до сих пор не верю", — написала актриса под кадрами.

Она объяснила, что прежде чем купить недвижимость, прошла настоящий квест с заключением договоров с застройщиком.

Волкова рассказала, что квартира станет стартовой точкой для дочери, которой предстоит учиться. Сейчас звезда сериалов размышляет над тем, как обустроить жильё для наследницы.

Уточнения

«Воро́нины» — российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Шоу-бизнес
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения Аудио 
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
Авто
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Безвыходная ситуация: Запад диктует Зеленскому принять предложение РФ
Невидимая экосистема Тихого океана: почему её не замечали раньше
2,46 млрд рублей: на чём Toyota зарабатывает в России после ухода
Яичница, которая соскальзывает сама: маленький трюк для больших завтраков
Можно всё: как позволять себе вкусное на диете — и всё равно худеть
Потеряли огурцы в супермаркете? Не проблема: выращиваем прямо дома
Холестерин сдается: этот натуральный напиток — ваш щит от болезней
Пищевой фокус-покус: продукты, которые нас обманывают каждый день — и мы им верим
Свечи зажигания служат дольше, чем думаете: как не выбрасывать деньги впустую
Пассажирам самолёта пришлось потратить больше времени на перелёт: iPad заставил посадить один из крупнейших самолетов в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.