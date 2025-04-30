Лоза объяснил своё нежелание бесплатно работать в День Победы

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза отреагировал на обвинения журналистов в том, что он не хочет бесплатно петь в День Победы.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman Певец Юрий Лоза

Юрий Лоза продолжил тему своего конфликта с телеканалом НТВ. Ранее артист жаловался на то, что его сначала позвали на ТВ-шоу, а потом отменили приглашение. Тема шоу была посвящена патриотизму российских звёзд.

"С меня они начали, заявив, что "Лоза не готов работать бесплатно на День Победы", тем самым в очередной раз выставив меня в самом невыгодном свете", — написал певец в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" воспринял это как обвинение в предательстве Родины.

Он объяснил, что в беседе с журналистами имел в виду другое.

"Сказал, что если на проведение праздничного мероприятия выделены бюджетные деньги, то почему бы часть из них не потратить на артистов", — выразил своё мнение Юрий Эдуардович.

Лоза отметил, что артисты не имеют других заработков, кроме гонораров с концертной деятельности. Он предположил, что если звёзды будут работать бесплатно, то средства будут оседать в карманах чиновников.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.