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В отключении света обвинили живущего в Испании Валерия Меладзе

0:52
Шоу-бизнес

Певца Валерия Меладзе заподозрили в том, что именно он является причиной исчезновения электричества в Европе.

Певец Валерий Меладзе
Фото: ВК-аккаунт Валерия Меладзе is licensed under public doman
Певец Валерий Меладзе

Альбина Джанабаева опубликовала в социальных сетях претензию подписчиков, которых осенила остроумная догадка. Они обвинили Валерия Меладзе в том, что он оставил без света европейскую страну.

"Меладзе живёт в Испании. Многие подозревают его в отключении электричества, ведь от тысячу раз обрывал провода", — гласит претензия интернет-пользователя.

В ответ Джанабаева показала закопчённого Меладзе в темноте со зажжённой свечкой. Певец виновато потупил голову, как бы признавая свою вину в масштабном блэкауте.

Ранее Валерия Меладзе удивил подарок поклонников. Он заявил, что передаст презент брату Константину Меладзе.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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