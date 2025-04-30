Михаил Галустян объяснил, почему разводится с женой после 18 лет совместной жизни

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Михаил Галустян назвал причину расставания с супругой Викторией Штефанец.

Фото: Инстаграм Михаила Галустяна is licensed under public doman Комик Михаил Галустян с женой

Михаил Галустян опубликовал в социальных сетях фото с женой — современное и то, которое было сделано на заре их отношений.

"Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами", — написал комик под снимком.

Звезда шоу "Наша Russia" заверил, что они с супругой не имеет друг к другу претензий и не таят обиды. Он отметил, что сохранил с Викторией хорошие отношения в благодарность за совместно прожитые годы (Галустян состоял в браке 18 лет, с 2007 года).

Комик назвал развод новым этапом своей жизни и началом чего-то нового.

Пара познакомилась в 2003 году на одной из вечеринок в Краснодаре. У Михаила и Виктории двое дочерей: 14-летняя Эстелла и 13-летняя Элина.

Ранее Михаил Галустян жаловался на то, что чувствует себя ненужным в своей семье. Он сетовал на то, что жена и дочери уединяются в кухне, тогда как он кушает отдельно ото всех в гостинной. Юморист признавался, что страдает апатией.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Галустя́н (настоящее имя — Ншан, арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.