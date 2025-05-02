Десять миллионов — миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость свадьбы дочери Анастасии Волочковой

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Задолго до бракосочетания Ариадны её мама Анастасия Волочкова говорила, что свадьба будет королевской. Балерина собиралась сама взять на себя все расходы. Торжество должно было обойтись ей в сумму не менее 10 миллионов рублей, однако теперь, когда долгожданное событие состоялось, специалист по декору Марина Миланская заявила в беседе со "Звездачом", что на самом деле свадьба вышла куда более дешёвой.

Фото: commons.wikimedia.org by Jina Lee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свадебная композиция

В банкетный зал особняка не пустили ни прессу, ни кого-либо ещё из посторонних, однако журналистам всё же позволили побыть в фойе на первом этаже. По фотографиям, попавшим в Сеть, Миланская и сделала вывод о настоящей стоимости праздника.

"Было заявлено, что бюджет мероприятия десять миллионов рублей, но, честно говоря, я в этом сильно сомневаюсь. Декор самый бюджетный. Судя по входной группе, не больше 1,5-2 миллиона рублей, даже думаю, что в миллион уложились", — проанализировала эксперт.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель. Заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



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