Алёна Водонаева заинтриговала фанатов: вот что она приготовила сыну-подростку — подарок ждёт своего часа

Алёна Водонаева собирается сделать своему сыну подарок на окончание восьмого класса. Телеведущая выложила в своём блоге видео, как он пришли в магазин, чтобы выбрать гитару, ведь мальчик очень любит заниматься музыкой.
"Купим, но отдам только на окончание 8 класса", — сообщила Алёна в своих соцсетях.
По всей видимости, Алёна считает, что преждевременное вручение подарка может расхолодить мальчика и он окончит восьмой класс с недостаточно хорошими оценками.
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.
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