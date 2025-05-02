Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Человеческий ад на глубине 2 км: ученые нашли в океане нечно ужасное
Паутинный клещ уйдет: самые эффективные народные средства борьбы с вредителем
Альтернатива для граждан! Почему экономист Делягин призывает отказаться от льготной ипотеки
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Гузеева ошеломила признанием: вот что заставило её поставить крест на карьере в кино
Это не просто прогулка: врачи раскрыли, что реально происходит с телом во время ходьбы
Не только чипсы и газировка: вот где скрывается настоящая пищевая ловушка
От соломы к шелку: ритуал спасения для осветлённых волос
Польский Дубай: как Ярославец стал курортом, на который едут со всей Европы

Алёна Водонаева заинтриговала фанатов: вот что она приготовила сыну-подростку — подарок ждёт своего часа

0:32
Шоу-бизнес

Алёна Водонаева собирается сделать своему сыну подарок на окончание восьмого класса. Телеведущая выложила в своём блоге видео, как он пришли в магазин, чтобы выбрать гитару, ведь мальчик очень любит заниматься музыкой.

Приоткрытая дверь
Фото: beeldbank.onroerenderfgoed.be by Vandevorst, Kris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Приоткрытая дверь

"Купим, но отдам только на окончание 8 класса", — сообщила Алёна в своих соцсетях.

По всей видимости, Алёна считает, что преждевременное вручение подарка может расхолодить мальчика и он окончит восьмой класс с недостаточно хорошими оценками.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Авто
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему? Аудио 
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения
Туризм
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Положите лимон в микроволновку всего на 5 минут: получается настоящее чудо для дома
Положите лимон в микроволновку всего на 5 минут: получается настоящее чудо для дома
Последние материалы
Польский Дубай: как Ярославец стал курортом, на который едут со всей Европы
Салон закрыт, кредит висит: почему китайские бренды начали тайно уходить из России
Собаки, с которыми вы сблизитесь навсегда — узнайте, кто они
Риелтор о продаже долей в недвижимости: главная причина огромных скидок – в этом
Спасаем помидоры от фитофторы: вот неожиданный бесплатный способ, работает лучше химии
Новый удар по кошельку! Тарифы на жилищные услуги в России повысятся на 11,9%
Интернет-апокалипсис: что будет с нашим мозгом, когда рухнет сеть
Решение для садоводов: как собрать дождевую воду эффективно
Алёна Водонаева заинтриговала фанатов: вот что она приготовила сыну-подростку — подарок ждёт своего часа
Он прилип к бамперу — вы остались спокойны: хитрые способы унять хвост на дороге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.