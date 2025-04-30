Вероника Степанова раскритиковала Леди Гагу: горбато-сутулая

Психолог Вероника Степанова рассмотрела певицу Леди Гагу во всех деталях на концерте звезды и осталась разочарована.
Вероника Степанова поприсутствовала на живом выступлении эпатажной американской певицы Леди Гаги.
Психолог подробно охарактеризовала якобы неказистую внешность звезды США.
"Бледная, рыхленькая, потрепанная, неблагополучная, маленького роста, горбато-сутулая, диспропорциональная (большая голова, маленькое тельце), страшненькая рожица", — выразила своё мнение Вероника.
Степанова похвалила исполнительницу хита "Abracadabra" за превосходные вокальные данные.
Не удержалась эксперт и от того, чтобы поставить Леди Гаге диагнозы. Она назвала певицу истерично-нарциссичной приспособленкой.
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Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.
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