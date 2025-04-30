Вероника Степанова раскритиковала Леди Гагу: горбато-сутулая

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Психолог Вероника Степанова рассмотрела певицу Леди Гагу во всех деталях на концерте звезды и осталась разочарована.

Фото: ВК-аккаунт Леди Гаги is licensed under public doman Певица Леди Гага

Вероника Степанова поприсутствовала на живом выступлении эпатажной американской певицы Леди Гаги.

Психолог подробно охарактеризовала якобы неказистую внешность звезды США.

"Бледная, рыхленькая, потрепанная, неблагополучная, маленького роста, горбато-сутулая, диспропорциональная (большая голова, маленькое тельце), страшненькая рожица", — выразила своё мнение Вероника.

Степанова похвалила исполнительницу хита "Abracadabra" за превосходные вокальные данные.

Не удержалась эксперт и от того, чтобы поставить Леди Гаге диагнозы. Она назвала певицу истерично-нарциссичной приспособленкой.

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Уточнения

Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.



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