Секрет сестринской любви: редкое откровение старшей дочери Алсу о Микелле

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Младшая дочь Алсу, Микелла, отметила 17-летие, став центром трогательных поздравлений от семьи.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алсу

Певица посвятила имениннице эмоциональный пост.

"Люблю тебя безусловно! Пусть твоя жизнь будет наполнена песнями от счастья — ты поёшь так прекрасно!", — написала она.

Неожиданностью стало признание старшей дочери Сафины, которая редко делится личным. Она опубликовала снимок с сестрой, подписав: "Знать тебя — значит любить. Благодарна за тебя каждый день!".

Незадолго до праздника стало известно о примирении Алсу с её бывшим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Пара переживала громкий скандал из-за его романа с Анастасией Решетовой, но теперь, судя по всему, нашла общий язык ради детей.

Ранее дочь Евгения Петросяна прокомментировала решение суда о выселении из квартиры юмориста.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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