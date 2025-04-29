Секрет сестринской любви: редкое откровение старшей дочери Алсу о Микелле

Младшая дочь Алсу, Микелла, отметила 17-летие, став центром трогательных поздравлений от семьи.
Певица посвятила имениннице эмоциональный пост.
"Люблю тебя безусловно! Пусть твоя жизнь будет наполнена песнями от счастья — ты поёшь так прекрасно!", — написала она.
Неожиданностью стало признание старшей дочери Сафины, которая редко делится личным. Она опубликовала снимок с сестрой, подписав: "Знать тебя — значит любить. Благодарна за тебя каждый день!".
Незадолго до праздника стало известно о примирении Алсу с её бывшим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Пара переживала громкий скандал из-за его романа с Анастасией Решетовой, но теперь, судя по всему, нашла общий язык ради детей.
Ранее дочь Евгения Петросяна прокомментировала решение суда о выселении из квартиры юмориста.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.