Сын Гуфа и блогера Айзы хочет стать рэпером: как мама никто не захотел

Блогер Айза Долматова раскрыла мечты своих сыновей, которые уже задумались о будущей профессии.
Айза Долматова опубликовала в социальных сетях фото со старшим сыном, 14-летним сыном Сэмом.
Наследник Айзы и рэпера Гуфа подрос и стал красивым молодым человеком. Подросток хочет пойти по стопам знаменитого отца.
"Сегодня для школы детям нужно было нарядиться в одежду профессии, которой владеет родитель. Ну и конечно же, Сэм рэпер, a Элвис был работником на нефтедобычи Газпрома как Стёпа короче, как мама никто не захотел быть", — написала блогер под фото с сыном.
Примечательно, что Элвис взял себе за образец ухажёра матери, а не кровного отца.
У Айзы Долматовой двое сыновей — 14-летний Сэм от рэпера Гуфа и восьмилетний Элвис от брака Айзы с бизнесменом Дмитрием Анохиным.
Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.
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