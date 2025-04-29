71-летний обвиняемый в ограблении Ким Кардашьян, заявил, что сожалеет о краже на 10 миллионов долларов

1:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

71-летний Юнис Аббас, который заявил, что сыграл небольшую роль в ограблении ювелирных изделий, в ходе которого Ким Кардашьян была ограблена под дулом пистолета в 2016 году, заявил, что он "полностью сожалеет" об участии.

Фото: flickr.com by NATO Training Mission-Afghanistan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Наручники

Юнис Аббас — один из 10 человек, находящихся под судом в Париже за участие в ограблении в ночь с 2 на 3 октября.

Он сказал, что оставался в вестибюле парижского отеля в ожидании, пока двое других подозреваемых ворвались в номер американской знаменитости, связали ее и унесли с собой драгоценности на сумму 10 миллионов долларов (7,5 миллиона фунтов стерлингов).

Аббас пытался извлечь выгоду из преступления, опубликовав свою версию событий в книге 2021 года под названием "Я похитил Ким Кардашьян". Во вторник прокурор показал копию книги в суде, и председательствующий судья спросил автора, почему он хвастался кражей.

Сидя на скамье подсудимых в клетчатой рубашке с короткими рукавами, Аббас энергично покачал головой. "Мне очень не по себе", — сказал он, добавив, что "полностью сожалеет" об участии в краже.

Аббас сказал, что прибыл на место ограбления на велосипеде и уехал тем же способом, бросив сумку с крадеными вещами, когда убегал. Он поднял ее, но упустил бриллиантовое ожерелье — единственный предмет, который полиция смогла забрать.

Аббас заявил на слушании во вторник, что кража у Кардашьян была "слишком большой" работой, и что она "открыла ему глаза" на его правонарушение.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.



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