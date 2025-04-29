Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт мира от США: госдеп заявил о работе над долгосрочным перемирием
Грабли, мотыга и смертельный сюрприз: что прячется между рядками
Мамонтовая ДНК проливает свет на эволюцию и вымирание видов
Сделаем Ватикан снова великим: Трамп решил стать папой римским
Единый фронт: БРИКС подготовили ответ на односторонние санкции
Пригрозили пальцем: Америка в очередной раз обещает выйти из переговоров
Расширение ООН: БРИКС выступает за включение новых членов в состав Совбеза
Секрет сестринской любви: редкое откровение старшей дочери Алсу о Микелле
Ядерная опасность: мир обеспокоен вероятностью ядерной войны

71-летний обвиняемый в ограблении Ким Кардашьян, заявил, что сожалеет о краже на 10 миллионов долларов

1:45
Шоу-бизнес » Зарубежный

71-летний Юнис Аббас, который заявил, что сыграл небольшую роль в ограблении ювелирных изделий, в ходе которого Ким Кардашьян была ограблена под дулом пистолета в 2016 году, заявил, что он "полностью сожалеет" об участии.

Наручники
Фото: flickr.com by NATO Training Mission-Afghanistan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Наручники

Юнис Аббас — один из 10 человек, находящихся под судом в Париже за участие в ограблении в ночь с 2 на 3 октября.

Он сказал, что оставался в вестибюле парижского отеля в ожидании, пока двое других подозреваемых ворвались в номер американской знаменитости, связали ее и унесли с собой драгоценности на сумму 10 миллионов долларов (7,5 миллиона фунтов стерлингов).

Аббас пытался извлечь выгоду из преступления, опубликовав свою версию событий в книге 2021 года под названием "Я похитил Ким Кардашьян". Во вторник прокурор показал копию книги в суде, и председательствующий судья спросил автора, почему он хвастался кражей.

Сидя на скамье подсудимых в клетчатой рубашке с короткими рукавами, Аббас энергично покачал головой. "Мне очень не по себе", — сказал он, добавив, что "полностью сожалеет" об участии в краже.

Аббас сказал, что прибыл на место ограбления на велосипеде и уехал тем же способом, бросив сумку с крадеными вещами, когда убегал. Он поднял ее, но упустил бриллиантовое ожерелье — единственный предмет, который полиция смогла забрать.

Аббас заявил на слушании во вторник, что кража у Кардашьян была "слишком большой" работой, и что она "открыла ему глаза" на его правонарушение.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дельфины, которых мы не знаем: почему дельфины могут быть опаснее акул
Домашние животные
Дельфины, которых мы не знаем: почему дельфины могут быть опаснее акул Аудио 
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Садоводство, цветоводство
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая Аудио 
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Наука и техника
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Последние материалы
Гипноз Козловского: из-за чего Стася Милославская получила выговор на работе
Сорняки сдаются без боя — если у вас есть этот кухонный секрет
Самым горьким на Земле признали это вещество. Лимон по сравнению с ним сладкий
Дешёвая Азия: в этой стране комфортно жить на 50 тысяч рублей в месяц
Голливудский режиссёр Стоун: Европа пытается уничтожить историческую правду
Исинбаева, которая уехала из России, всё еще покупает там недвижимость
Как усмирить аппетит перед сном: рабочие хитрости для стройной фигуры
Невидимый шик: эти ногти почти не видно, но вы не сможете отвести взгляд
Вода после картошки — новый хит среди садоводов: просто, но мощно
Дискриминация или обычная формальность? Израильтянин столкнулся с неожиданным требованием в японском отеле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.