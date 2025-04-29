Дочь Петросяна отреагировала на выселение из квартиры артиста: мы не общаемся

Хамовнический суд Москвы постановил выселить Викторину Петросянц, дочь юмориста Евгения Петросяна, из его квартиры на Ростовской набережной.
Иск был удовлетворён после заявления артиста о том, что Викторина, которую он назвал "бывшим членом семьи", годами не проживала в жилье.
Сама наследница, проживающая в США, узнала о решении суда постфактум.
"Не общаюсь с отцом. Комментировать не буду", — холодно отреагировала она в разговоре с kp.ru.
По данным источников, разрыв отношений между отцом и дочерью произошёл после начала романа Петросяна с Татьяной Брухуновой, на которой он позже женился.
Викторина, рождённая в браке с балериной Беллой Кригер, долго избегала публичности, но теперь её имя вновь в центре скандала. Ранее суд уже отклонял иск из-за ошибки в документах, но юморист подал его повторно, добившись выселения.
Ранее Иван Ургант представил клип на песню "Ленинградки" его бабушки Нины Ургант.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.
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