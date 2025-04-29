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Дочь Петросяна отреагировала на выселение из квартиры артиста: мы не общаемся

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Хамовнический суд Москвы постановил выселить Викторину Петросянц, дочь юмориста Евгения Петросяна, из его квартиры на Ростовской набережной.

Евгений Петросян
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евгений Петросян

Иск был удовлетворён после заявления артиста о том, что Викторина, которую он назвал "бывшим членом семьи", годами не проживала в жилье.

Сама наследница, проживающая в США, узнала о решении суда постфактум.

"Не общаюсь с отцом. Комментировать не буду", — холодно отреагировала она в разговоре с kp.ru.

По данным источников, разрыв отношений между отцом и дочерью произошёл после начала романа Петросяна с Татьяной Брухуновой, на которой он позже женился.

Викторина, рождённая в браке с балериной Беллой Кригер, долго избегала публичности, но теперь её имя вновь в центре скандала. Ранее суд уже отклонял иск из-за ошибки в документах, но юморист подал его повторно, добившись выселения.

Ранее Иван Ургант представил клип на песню "Ленинградки" его бабушки Нины Ургант.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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