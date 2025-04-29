Лера Кудрявцева пригрозила дочери увольнением

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Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, к каким аргументам прибегает, чтобы заставить шестилетнюю дочь Машу учиться.

Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым и дочкой Машей

Лера Кудрявцева рассказала, что перед сном делала уроки с дочкой Машей от хоккеиста Игоря Макарова.

Девочка углубленно изучает английский язык. Счёт у дочери не задался.

"Она пропустила thirteen, и весь счёт пошел по одному месту. Я забыла, когда мы с ней так ржали. Я ей, короче, сказала, что будет пропускать — ее уволят из садика", — написала Кудрявцева в своём Telegram-канале.

Наследница звезды ТВ активно участвует в театральных постановках. Она играет роли, произнося текст на английском языке.

Ранее Лера Кудрявцева назвала певца Сергея Лазарева скуфом и выбрала себе нового молодого краша.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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