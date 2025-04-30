Руки протягивает: Симоньян рассказала, как общается с лежащим в реанимации Кеосаяном

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Журналистка Маргарита Симоньян объяснила, как ей удаётся поддерживать связь с тяжело больным Тиграном Кеосаяном.

Фото: ВК-аккаунт Маргариты Симоньян is licensed under public doman Журналистка Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян стойко переносит болезнь мужа, стараясь сохранять спокойствие ради близких. Особенно сложно ей поддерживать мать супруга, 86-летнюю женщину, потерявшую уже одного сына.

Она часто посещает своего мужа в медицинском учреждении, однако решила не приводить туда детей, чтобы не травмировать их психику.

Симоньян рассказала, что, приходя к мужу в больницу, общается с ним, и Тигран даже отвечает ей знаками.

"Я ему говорю: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". И он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдём домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает", — поделилась сокровенным Маргарита.

Она уверена, что муж слышит её и всё понимает.

Уточнения

Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист.



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