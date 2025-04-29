Регина Тодоренко эмоционально отреагировала на новости о своей беременности

Телеведущая Регина Тодоренко своебразно ответила на вопросы любопытных поклонников о своей третьей беременности.
34-летняя Регина Тодоренко в последнее время всё чаще выбирает одежду свободного кроя, не акцентирующую внимание на талии. Это вызвало волну слухов среди подписчиков: возможно, звёздная семья готовится к пополнению.
Хотя сама Регина пока не дала официального комментария, она разместила интригующий видеоролик, сопроводив его загадочной надписью: "По поводу вчерашних заголовков СМИ".
Владимир Жириновский на кадрах произносит эмоциональную речь.
"Вы здесь помолчите! Кто-то что-то видел. Помолчать! Вы видели что-то там!" — горячился лидер ЛДПР.
Тодоренко и Влад Топалов уже являются родителями двоих мальчиков — шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. Ранее Регина неоднократно заявляла, что готова снова испытать радость материнства, так как мечтает о дочке.
При этом звезда ТВ признавалась, что ради ребёнка приходится многим жертвовать.
Своего супруга, певца Влада Топалова, Тодоренко называет воплощением любви и заботы.
Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер. Наиболее известна как одна из ведущих телепередачи «Орёл и решка».
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