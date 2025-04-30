Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения

Рэпер Джиган устроил Оксане Самойловой сюрприз с честь 37-летия жены.
Рэпер Джиган облачился в косовортку в русском стиле и организовал супруге необычное поздравление с днём рождения.
Исполнитель хита "На чиле, на расслабоне" вручил Самойловой ключи от мотовездехода. Сама чудо-машина тоже поджидала женщину неподалёку.
"Кому-то покажется, что это странный подарок, но это реально то, что мне сейчас нужно", — отреагировала на презент Оксана.
Джиган уже радовал жену необычными подарками. Он исполнил мечту супруги и купил ей породистую козочку, которую назвали Мими. Парнокопытное животное быстро стало звездой Интернета.
Ранее мать года Оксана Самойлова рассказала детям, что их всех нашли на помойке.
Косоворо́тка (вологодск. туговоро́тка, омск. комра́тка) — рубаха с косым воротом, то есть с разрезом сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек, предмет русского народного костюма.
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Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.