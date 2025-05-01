Идеал Розы Сябитовой: почему сваха так и не смогла сделать фото на память со своим любимым актёром

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Роза Сябитова побеседовала с Павлом Волей в его шоу и рассказала, какой актёр всегда был для неё идеалом мужчины. Оказалось, что это Джеки Чан.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Роза Сябитова

Сябитова с грустью вспомнила случай, когда у неё была возможность сделать фотографию на память с Джеки Чаном. Учитывая её безмерное восхищение этим актёром, это было бы очень яркое и ценное воспоминание для свахи, однако она упустила такую возможность из-за стеснения.

"Я обожаю Джеки Чана, это мой символ идеального мужчины. У меня был случай, когда он приезжал в Москву, у меня была возможность сфотографироваться с ним в Останкино. Иду по коридору, его встретила, я так застеснялась, думаю, подойти к нему, попросить… В общем, пока я думала, он прошёл, я так переживала!" — рассказала Сябитова.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



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