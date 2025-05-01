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Раскрыта правда о доходах Анны Asti: молчание о СВО стоит миллионы — Вика Цыганова негодует

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Шоу-бизнес

Недавно Вика Цыганова раскритиковала Анну Asti за то, что она не раскрывает своё отношение к СВО. Цыганова уверена, что Анну удерживают в России только миллионы, которые она зарабатывает на концертах. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что гонорары певицы действительно довольно внушительные.

Зрительный зал и сцена
Фото: unsplash.com by Chaz McGregor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зрительный зал и сцена

"У Ани Asti гонорар на частном корпоративе составляет, знаю, от 9 миллионов рублей, и то это зависит от условий, города и тому подобное", — рассказал Дворцов в беседе с порталом "Страсти".

Также продюсер выразил солидарность с Цыгановой. По его мнению, Вика правильно делает, что критикует тех или иных артистов, в частности Анну Asti. Дворцов выразил пожелание, чтобы Анна начала высказываться на тему спецоперации и петь патриотические песни.

Уточнения

А́нна А́сти (также ANNA ASTI; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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