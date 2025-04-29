Маленькая Селин против Мирона: невестка Валерии встревожена ревностью дочери

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Лиана Шульгина, невестка певицы Валерии, во второй раз стала мамой и опубликовала трогательное видео, где старшая дочь Селин впервые встретилась с младшим братом Мироном.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Лианы Шульгиной в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лиана Шульгина

Блогерша призналась, что больше всего её взволновала ревность девочки, которая ранее гостила у бабушки с дедушкой из-за болезни.

"Селин отреагировала эмоционально, но мы работаем над этим", — поделилась Шульгина, пообещав позже раскрыть секреты адаптации детей.

Подписчики в комментариях поддержали семью, отмечая, что ревность — естественный этап. "Мой сын сначала игнорировал сестру, а теперь не отходит от кроватки", "Главное — показать, что любовь делится поровну", — советовали фолловеры.

Ролик также запечатлел, как малыша навестили родные, включая бабушек и дедушек.

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Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



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