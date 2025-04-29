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Маленькая Селин против Мирона: невестка Валерии встревожена ревностью дочери

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лиана Шульгина, невестка певицы Валерии, во второй раз стала мамой и опубликовала трогательное видео, где старшая дочь Селин впервые встретилась с младшим братом Мироном.

Лиана Шульгина
Фото: instagram.com by личный аккаунт Лианы Шульгиной в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лиана Шульгина

Блогерша призналась, что больше всего её взволновала ревность девочки, которая ранее гостила у бабушки с дедушкой из-за болезни.

"Селин отреагировала эмоционально, но мы работаем над этим", — поделилась Шульгина, пообещав позже раскрыть секреты адаптации детей.

Подписчики в комментариях поддержали семью, отмечая, что ревность — естественный этап. "Мой сын сначала игнорировал сестру, а теперь не отходит от кроватки", "Главное — показать, что любовь делится поровну", — советовали фолловеры.

Ролик также запечатлел, как малыша навестили родные, включая бабушек и дедушек.

Ранее Татьяна Лазарева** (включена в реестр иноагентов; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыла причину, почему не зовёт на интервью российских звёзд.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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