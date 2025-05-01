Астролог раскрыла главный секрет Тимати: почему он всё ещё не женат, хотя скоро станет многодетным отцом?

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У известного рэпера Тимати уже есть двое детей. В настоящий момент его девушка Валентина ждёт ребёнка. Скоро Тимати станет многодетным отцом, но при этом рэпер никогда не был женат. Астролог Александра Цветкова прокомментировала ситуацию в беседе с kp.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тимати

Оказалось, что Тимати во многом зависит от своей матери. Он во многих вещах советуется с ней и никогда не свяжет свою судьбу с девушкой, которая не понравилась маме.

Самому Тимати нравятся яркие, независимые и творческие личности. Он выбирает именно таких девушек, но как только девушка начинает зависеть от него, она перестаёт быть для него интересной, из-за чего музыкант ищет новые отношения.

Астролог в своём анализе дала прогноз, что наступил момент, когда всё может измениться в жизни Тимати.

"Он дозрел до семейных отношений, и мама уже не так влияет на него, как раньше, но он всегда её будет слушаться и многое делать для её одобрения — это слишком сильная кармическая сцепка. Если анализировать периоды жизни, то ярко включается в его натальной карте период с 6.06.2025 до 23.10.2025. Ему очень важно в этот период жениться, потому что это изменит всю его дальнейшую жизнь в лучшую сторону", — рассказала Цветкова.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



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