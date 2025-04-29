На грани: почему иноагент Лазарева* отказывается от общения с российскими знаменитостями?

Телеведущая Татьяна Лазарева**, включенная Минюстом в реестр иноагентов; внесенная в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, заявила, что больше не приглашает на интервью российских знаменитостей.
В беседе с актёром Анатолием Белым*, также признанным иноагентом, она пояснила, что никого не хочет подставлять.
"Даже если позову Стоянова или других — это станет "пособничеством терроризму"", — пояснила Лазарева.
До этого телеведущая опубликовала видео на своём YouTube-канале, где с горькой иронией отреагировала на новый статус: "Теперь я официально опасна для страны. Можете меня бояться!".
При этом ведущая подчеркнула, что ограничение на общение со звёздами — её личное решение, чтобы не навредить коллегам.
Ранее Маргарита Симоньян объяснила, почему не показывает детям Тиграна Кеосаяна в коме.
* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** - внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.