На грани: почему иноагент Лазарева* отказывается от общения с российскими знаменитостями?

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Телеведущая Татьяна Лазарева**, включенная Минюстом в реестр иноагентов; внесенная в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, заявила, что больше не приглашает на интервью российских знаменитостей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Лазарева

В беседе с актёром Анатолием Белым*, также признанным иноагентом, она пояснила, что никого не хочет подставлять.

"Даже если позову Стоянова или других — это станет "пособничеством терроризму"", — пояснила Лазарева.

До этого телеведущая опубликовала видео на своём YouTube-канале, где с горькой иронией отреагировала на новый статус: "Теперь я официально опасна для страны. Можете меня бояться!".

При этом ведущая подчеркнула, что ограничение на общение со звёздами — её личное решение, чтобы не навредить коллегам.

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* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** - внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.



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