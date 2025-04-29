Он бы осудил: Симоньян рассказала о тяжёлом решении из-за состояния Кеосаяна

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Маргарита Симоньян раскрыла душераздирающие подробности о состоянии мужа, Тиграна Кеосаяна, который с начала января находится в коме после клинической смерти.

Фото: vk.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маргарита Симоньян

Несмотря на молитвы семьи и поддержку близких, журналистка запретила троим детям навещать отца в больнице, опасаясь за их психику. Старшей дочери Марьяне — 12, сыну Баграту — 11, младшей Маро — всего 6.

"Тигран, если слышит нас, точно осудил бы такие визиты. Он всегда заботился об их эмоциях", — заявила Симоньян в интервью Наталье Подольской.

Телеведущая призналась, что держится ради детей и 86-летней свекрови, потерявшей уже одного сына. При этом она не скрывает, что хочется всё бросить и плакать сутками.

Семья регулярно посещает церковь, ставит свечи и верит в чудо. "Нам остаётся только молиться", — добавила Маргарита.

Решение не показывать детям отца в критическом состоянии вызвало споры. Однако Симоньян уверена: переходный возраст и хрупкая психика наследников — веские причины оградить их от больничных стен.

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Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.



Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист.



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